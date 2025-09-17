Ceremonii fastuoase la Castelul Windsor. Donald Trump a fost plimbat cu trăsura regală

Elicopterul în care se aflau Donald Trump și soția sa Melania a aterizat miercuri, la prânz, la Windsor. La coborârea din aparatul de zbor, cuplul prezidențial a fost întâmpinat de prințul William și prințesa Kate. Apoi, soții Trump au fost așteptați de Rege și Regină la intrarea în Castelul Windsor.

Ulterior, Donald Trump a fost plimbat cu trăsura pe domeniul regal. El a inspectat trupele și a salutat Garda de Onoare, potrivit Sky News. Apoi, Trump va lua prânzul cu Familia Regală.

Programul de miercuri mai include vizitarea unei expoziții din Colecția Regală, depunerea unei coroane la mormântul Reginei Elisabeta a II-a de la Capela Sfântul Gheorghe și prezența la un spectacol aerian. Evenimentul se va încheia cu un banchet oficial în St George’s Hall.

Donald Trump a ajuns marți seară în Marea Britanie. Joi, el se va întâlni cu premierul britanic.