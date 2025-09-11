Charlie Kirk va primi post-mortem Medalia Prezidenţială pentru Libertate

Donald Trump a declarat că este şocat de asasinarea lui Charlie Kirk în timpul unei apariţii la campusul universitar din Utah şi a lăudat impactul fostului său aliat său asupra politicii conservatoare.

„Charlie a fost un gigant al generaţiei sale, un campion al libertăţii şi o inspiraţie pentru milioane şi milioane de oameni”, a spus Donald Trump, potrivit AP.

Trump a anunţat că îi va acorda Medalia Prezidenţială pentru Libertate lui Kirk.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio şi un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împuşcat miercuri în ceea ce guvernatorul Utahului, Spencer Cox, a numit un asasinat politic. Asasinul este căutat de numeroşi poliţişti şi agenţi federali.