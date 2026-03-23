China, afectată de situația din Orientul Mijlociu. Beijingul va plafona creșterea prețurilor la combustibili

China a anunţat luni că va impune un plafon pentru creşterea maximă a preţurilor la benzină și motorină în ţară, în contextul situației din Orientul Mijlociu, care a generat o majorare a prețurilor pe piața petrolului.

Potrivit Reuters, creșterea este, totuși, limitată la aproximativ jumătate din valoarea care s-ar fi aplicat în mod normal în cadrul mecanismului de stabilire a prețurilor al guvernului.

„Pentru a atenua impactul, a ușura povara asupra utilizatorilor din aval și a sprijini stabilitatea economică și socială, autoritățile au introdus controale temporare în cadrul actual de stabilire a prețurilor”, a anunțat Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC), potrivit sursei citate.

NDRC revizuiește prețurile de vânzare ale benzinei și motorinei la fiecare 10 zile lucrătoare, aplicând ajustări care reflectă schimbările prețurilor internaționale ale țițeiului.

Războiul din Orientul Mijlociu a generat o creștere a prețului petrolului, trecând de pragul de 100 de dolari pe baril. Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului au afectat semnificativ fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz din Golf – prin care trece, în timp de pace, o cincime din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate.

În urmă cu aproape două săptămâni, țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) au convenit, în unanimitate, să elibereze 400 de milioane de barili de petrol pe piața mondială. Măsura a venit în sprijinul aprovizionării cu țiței și pentru a limita creșterea prețurilor cauzată de situația din Orientul Mijlociu. A fost cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului.