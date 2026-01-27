China nu răspunde amenințărilor tarifare ale lui Trump. Principiul Beijingului: „Nu-ți întrerupe niciodată adversarul când face o greșeală”

China evită, cel puțin deocamdată, un răspuns direct la noile amenințări tarifare lansate de președintele SUA, Donald Trump. „Nu-ți întrerupe niciodată adversarul când face o greșeală – pare să fie principiul călăuzitor al Chinei”, au explicat pentru CNBC analiștii Teneo, firmă americană de consultanță strategică. În opinia experților politici, Beijingul preferă să lase lucrurile să evolueze, în loc să reacționeze impulsiv la declarațiile lui Trump.

Măsuri indirecte împotriva intereselor Chinei

În ultimele săptămâni, liderul de la Casa Albă și-a extins presiunile comerciale la nivel global, cu avertismente și măsuri care afectează indirect interesele Chinei. Printre acestea se numără controlul asupra fluxurilor de petrol din Venezuela – o sursă importantă pentru China – sau amenințarea cu tarife de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul, unde Beijingul este cel mai mare cumpărător de petrol. Totuși, Trump nu a anunțat tarife noi directe asupra produselor chinezești.

Beijingul așteaptă vizita lui Trump

Acest lucru nu este întâmplător. „Beijingul urmărește atent situația”, dar va reacționa cu mare prudență, a declarat Deborah Elms, șefa politicilor comerciale din cadrul Fundației Hinrich, specializată în politici comerciale. Ea spune că Trump este cunoscut pentru amenințări dure care nu sunt întotdeauna puse în practică. „Nu există niciun motiv să provoace acum o reacție din partea Washingtonului, mai ales că atât SUA, cât și China încearcă să mențină armistițiul fragil până la vizita planificată a lui Trump în China, în aprilie”, a explicat Elms.

Pariul chinez: Trump va da înapoi

Și alți experți sunt de părere că Beijingul pariază pe faptul că președintele american va da înapoi, așa cum a mai făcut în trecut, după reacțiile negative din partea piețelor financiare și a mediului de afaceri. „Liderii chinezi pot crede că Trump nu își va duce la capăt cele mai recente amenințări tarifare”, au spus analiștii Teneo, amintind de episoadele anterioare în care Casa Albă a renunțat la măsuri anunțate.

Relație stabilă cu SUA

În paralel, autoritățile chineze încearcă să transmită un mesaj de stabilitate în relația cu SUA. Vice-ministrul chinez al Comerțului, Dong Yan, a declarat recent că Beijingul și Washingtonul au menținut „o comunicare regulată” după întâlnirea dintre Trump și președintele Xi Jinping din Coreea de Sud, în octombrie. China este dispusă să colaboreze cu SUA pentru a gestiona diferențele și pentru a asigura „o relație bilaterală stabilă și sănătoasă”, a spus oficialul chinez, subliniind însă că aceasta trebuie să se bazeze pe respect reciproc.

Doar amenințări verbale

Potrivit lui Stephen Olson, cercetător senior la Institutul Yusof Ishak din Singapore, cele două părți par să se fi obișnuit cu un stil de relație în care „își aruncă grenade verbale una alteia – sau cel puțin amenință că o vor face – fără a afecta planurile pentru întâlniri la nivel înalt”.

Beijingul nu dă semne că ar pregăti măsuri concrete de represalii, precum sancțiuni, restricții comerciale sau acțiuni militare. Strategia Chinei pare să fie, mai degrabă, una de imagine și poziționare globală. „Beijingul încearcă să alimenteze neîncrederea internațională față de SUA, prezentând politicile americane drept intimidante, în timp ce China se afișează ca un actor moderat, susținător al multilateralismului, comerțului liber și cooperării de tip câștig-câștig”, au explicat analiștii citați.