China respinge participarea la negocieri de dezarmare nucleară cu SUA și Rusia

China respinge participarea la negocieri de dezarmare nucleară cu SUA și Rusia

China a declarat miercuri că este „nerealist și nerezonabil” să fie implicată în negocieri trilaterale privind dezarmarea nucleară cu Statele Unite și Rusia, motivând prin diferențele de politici nucleare ale celor trei state, notează Reuters.
Sursa foto: captură video X
Radu Mocanu
27 aug. 2025, 12:26, Știri externe

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al ministerului chinez de Externe a declarat: „Forțele nucleare ale Chinei și Statelor Unite nu sunt deloc la același nivel, iar mediul strategic de securitate și politicile nucleare ale celor două țări sunt total diferite”, precizând că Beijingul nu va intra într-o cursă a înarmării nucleare.

„Statele cu cel mai mari arsenale nucleare ar trebui să își îndeplinească cu seriozitate responsabilitățile prioritare speciale pentru dezarmare nucleare”, a mai adăugat Guo.

Președintele american, Trump a afirmat luni că denuclearizarea este un obiectiv major și că atât Rusia, cât și China ar putea fi implicate, subliniind necesitatea de a preveni proliferarea armelor nucleare.