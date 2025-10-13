Trump întrebat dacă va ajunge în rai după pacea din Gaza. Răspunsul dat de președintele SUA

În timp ce eliberarea ostaticilor era în curs, Donald Trump a fost întrebat în Air Force One, înainte de aterizarea în Israel, dacă eforturile sale pentru pace îl vor ajuta să ajungă în rai.

„Nu cred că există ceva care să mă ajute să ajung în rai”, glumește el.

„Cred că poate nu sunt destinat să ajung în rai. Poate că sunt în rai chiar acum, în timp ce zburăm cu Air Force One, nu sunt sigur dacă voi ajunge în rai, dar am îmbunătățit viața multor oameni.”

Președintele SUA a fost întrebat de un reporter și despre ambiția sa anterioară de a crea o „rivieră Gaza”. În răspunsul său, el a spus că nu știe dacă acest lucru este posibil în viitorul apropiat, părând să se concentreze pe construcții.

„Este distrus, arată ca un șantier de demolare. Trebuie să scapi de ceea ce ai acolo”, a spus el, referindu-se la clădirile avariate și dărâmate din Gaza.

Trump a adăugat, când a fost întrebat cum va arăta Gaza peste un an: „Un an trece foarte repede, dar peste ani va arăta foarte bine”.

Trump a mai spus că „există multe motive” pentru care crede că armistițiul va rezista.

„Au trecut secole, nu doar recent, au trecut secole”, a spus el.

„Cred că oamenii s-au săturat, armistițiul va rezista. Toată lumea se va comporta cum trebuie”, a adăugat el.