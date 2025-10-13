Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici aflați în viață, după doi ani de captivitate. Israel va elibera aproape 2.000 de prizonieri palestinieni / Trump: „Războiul s-a încheiat”

UPDATE 12:40 Toți ostaticii aflați în viață s-au întors în Israel, după 738 de zile de captivitate

Ostaticii eliberați Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio și fratele său, Ariel Cunio, au trecut granița în Israel după 738 de zile de captivitate în Gaza, anunță armata israeliană.

Cei 13 au fost escortați din Fâșia Gaza de forțele speciale israeliene, după ce au fost predați acestora de către Crucea Roșie.

IDF îi transportă acum la o unitate militară din apropierea graniței, unde vor fi supuși unei evaluări fizice și psihologice inițiale și se vor reîntâlni cu familiile lor.

În prezent, nu mai există ostatici israelieni în viață despre care să se știe că se află în Gaza, însă trupurile a 28 de persoane răpite sunt considerate încă acolo.

UPDATE 12:30 Israel începe eliberarea deținuților condamnați pentru terorism

Autobuzele care transportă prizonierii palestinieni eliberați au început să părăsească închisoarea Ofer, după ce ultimii ostatici aflați în viață au fost predați armatei israeliene.

După relatările potrivit cărora deținuții urmau să fie eliberați doar după ce Hamas va preda trupurile ostaticilor uciși, o purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a declarat pentru The Times of Israel că s-a decis ca prizonierii să fie eliberați imediat după întoarcerea ostaticilor în viață.

Un total de 250 de condamnați pentru terorism, care executau pedepse pe viață, sunt eliberați astăzi în cadrul acordului pentru ostatici susținut de Statele Unite, dintre aceștia, 135 vor fi deportați în străinătate, iar 14 se vor întoarce la locuințele lor din Ierusalimul de Est.

Restul se află în autobuze care se îndreaptă spre Ramallah, prin punctul de control Beitunia.

Între timp, 1.718 deținuți din Fâșia Gaza sunt eliberați din închisoarea Ketziot din sudul Israelului și trimiși înapoi în enclavă.

Trupurile celor 28 de ostatici suplimentari sunt așteptate să fie predate Israelului mai târziu în cursul zilei.

UPDATE 11:40 Crucea Roșie confirmă că a preluat ultimii 13 ostatici

Un oficial al Crucii Roșii a declarat pentru The Times of Israel că organizația are în custodie 13 ostatici eliberați din captivitatea Hamas, aflați „în stare ok”.

Armata israeliană a precizat că Crucea Roșie a informat forțele militare că a preluat cei 13 ostatici de la Hamas, în orașul Khan Younis, situat în sudul Fâșiei Gaza, în urmă cu scurt timp.

Cei 13 ostatici eliberați sunt: Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio și Ariel Cunio.

Pentru prima dată din 2014, Hamas nu mai deține niciun ostatic în viață.

Ulterior, gruparea teroristă urmează să returneze rămășițele a 28 de ostatici decedați. Hamas a transmis mediatorilor că nu știe unde se află unele dintre trupurile celor uciși, ceea ce ar putea întârzia procesul de repatriere către Israel.

UPDATE 11:00 Ultimii ostatici au fost preluați de Crucea Roșie

Toți ostaticii aflați încă în viață și deținuți de Hamas au fost predați Crucii Roșii, relatează presa israeliană.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind transferul din partea armatei israeliene (IDF) sau a Crucii Roșii.

Hamas urma să predea 13 ostatici aflați încă în viață din sudul Fâșiei Gaza.

Corpurile altor 28 de ostatici rămân în mâinile grupării teroriste, fiind planificat ca majoritatea acestora să fie transferați în Israel mai târziu în cursul zilei.

UPDATE 10:30 Ostaticii eliberați au ajuns la o bază militară pentru verificări medicale

Armata israeliană a anunțat că ostaticii eliberați au fost aduși în siguranță la baza militară din apropierea Fâșiei Gaza.

Aceștia urmează să fie supuși unor controale medicale și psihologice inițiale pentru a li se evalua starea de sănătate după perioada petrecută în captivitatea Hamas.

În urma verificărilor medicale, ostaticii eliberați urmează să se întâlnească cu familiile lor.

UPDATE 10:00 Ultimii 13 ostatici aflați în mâinile Hamas urmează să fie eliberați

Hamas va elibera în scurt timp ultimii 13 ostatici aflați în viață, ceea ce va însemna că gruparea nu va mai deține niciun ostatic israelian în viață.

Potrivit canalului Shehab, transferul urmează să aibă loc în sudul Fâșiei Gaza.

UPDATE 09:50 Trump a ajuns în Israel

Avionul prezidențial Air Force One a aterizat luni în Israel, unde Donald Trump efectuează o vizită scurtă înainte de a participa la summitul pentru pace din Orientul Mijlociu, organizat în Egipt.

Președintele american Donald Trump a sosit luni în Israel, la bordul Air Force One, în cadrul unei vizite rapide înainte de summitul pentru pace din Egipt.

Potrivit NBC News, Trump urmează să se adreseze membrilor Knessetului în timpul scurtei sale opriri la Ierusalim.

UPDATE 09:35 Ostaticii se întorc în Israel după 738 de zile de captivitate

Armata israeliană a anunțat că ostaticii eliberați Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dalal au traversat granița în Israel, după 738 de zile de captivitate în mâinile Hamas, în Fâșia Gaza.

Cei șapte au fost escortați în afara Fâșiei Gaza de forțele speciale israeliene, după ce au fost predați Crucii Roșii.

IDF a precizat că aceștia sunt transportați către o bază militară din apropierea graniței, unde vor fi supuși unui control medical și psihologic inițial, urmând să se întâlnească cu familiile lor.

Alți 13 ostatici aflați în viață urmează să fie eliberați de Hamas în cursul acestei dimineți.

UPDATE 08:50 Israel confirmă predarea a șapte ostatici

Armata israeliană a anunțat că Crucea Roșie a informat autoritățile militare că, în urmă cu scurt timp, a preluat șapte ostatici de la Hamas, în orașul Gaza.

Cei șapte sunt identificați drept Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dalal.

Crucea Roșie îi transportă acum către trupele IDF aflate în interiorul Fâșiei Gaza, de unde vor fi escortați în afara teritoriului, la o bază militară situată lângă Re’im, unde vor fi supuși unei evaluări fizice și psihologice inițiale și se vor întâlni cu familiile lor.

Ceilalți 13 ostatici rămași în viață urmează să fie eliberați mai târziu astăzi, din alte zone ale Fâșiei Gaza.

UPDATE 08:30 Zeci de mii de oameni sărbătoresc la Tel Aviv eliberarea ostaticilor

Zeci de mii de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, izbucnind de bucurie după ce un organizator al evenimentului a anunțat: „Ostaticii se află în mâinile armatei israeliene”.

Până în acest moment, armata israeliană nu a emis un anunț oficial care să confirme primirea ostaticilor.

Potrivit Al Jazeera, a doua etapă a eliberării ostaticilor în viață urmează să aibă loc la ora 10:00, în sudul Fâșiei Gaza.

Oamenii, mulți îmbrățișându-se, cântând și fluturând steaguri, urmăresc pe un ecran uriaș transmisiunea în direct despre eliberare.

UPDATE 08:10 Șapte ostatici ar fi fost predați Crucii Roșii

Presa israeliană relatează că șapte ostatici au fost transferați Crucii Roșii în Gaza. Anunțul, făcut în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, a fost întâmpinat cu aplauze puternice.

Potrivit relatărilor, printre cei eliberați se numără Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor și Guy Gilboa-Dallal.

Canalul Al-Araby din Qatar a transmis că aripa militară a Hamas transferă în prezent ostaticii israelieni către Crucea Roșie în orașul Gaza.

Armata israeliană (IDF) nu a oferit deocamdată un comentariu oficial.

UPDATE 07:50 Începe eliberarea celor 20 de ostatici israelieni

Presa israeliană a relatat că eliberarea ostaticilor este programată să înceapă din coridorul Netzarim, la ora 8:00, și să continue la ora 10:00, în zona Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza.

Ulterior, urmează să fie predate trupurile celor 28 de ostatici decedați.

De asemenea, Israelul va elibera 1.700 de palestinieni reținuți în Gaza de la începutul războiului, împreună cu 22 de minori palestinieni și trupurile a 360 de combatanți.

Prizonierii ar urma să fie eliberați după ce ostaticii în viață vor ajunge pe teritoriul israelian.

UPDATE Hamas a publicat lista ostaticilor care urmează să fie eliberați

Agenția palestiniană de știri Shehab a anunțat că Hamas a făcut publice numele celor 20 de ostatici care urmează să fie eliberați astăzi.

Potrivit sursei citate, lista corespunde cu cea a celor 20 de persoane despre care se crede că sunt încă în viață, raportată anterior.

Lista ostaticilor:

Bar Kupershtein

Evyatar David

Yosef-Chaim Ohana

Segev Kalfon

Avinatan Or

Elkana Bohbot

Maxim Herkin

Nimrod Cohen

Matan Zangauker

David Cunio

Eitan Horn

Matan Angrest

Eitan Mor

Gali Berman

Ziv Berman

Omri Miran

Alon Ohel

Guy Gilboa-Dalal

Rom Braslabski

Ariel Konio

Știrea inițială: Hamas urmează să elibereze până la prânz ultimii ostatici israelieni, iar autoritățile de la Tel Aviv au anunțat că se așteaptă la revenirea primului grup în cursul dimineții.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Shosh Bedrosian, cei 20 de ostatici în viață vor fi eliberați împreună, urmând ca ulterior să fie predate trupurile celor 28 de persoane decedate.

Președintele american Donald Trump va fi primit luni cu onoruri în Parlamentul Israelului.

Trump a declarat că „războiul s-a încheiat”, adăugând că Orientul Mijlociu „se va normaliza” în urma acordului de pace.

În paralel, liderii mondiali se reunesc în Egipt pentru a discuta pașii următori către o soluție politică durabilă.

ONU a anunțat intensificarea livrărilor de ajutoare umanitare către Gaza, inclusiv introducerea de butelii de gaz de gătit pentru prima dată din luna martie, precum și creșterea transporturilor de alimente și medicamente.

Mii de palestinieni au început să se deplaseze din nou spre nordul Fâșiei Gaza, sperând că încetarea focului va marca sfârșitul definitiv al războiului.