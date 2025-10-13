Mesaj uriaș pe plaja din Tel Aviv pentru Donald Trump: „Mulțumim!”, vizibil din avionul prezidențial

Un mesaj impresionant a apărut pe plaja din Tel Aviv.

Pe nisip a fost scris, cu litere uriașe, cuvântul „Mulțumim!”, vizibil din avionul prezidențial pe măsură ce acesta survola orașul.

Serviciul de informații externe israelian, Mossad, a distribuit imaginile pe platforma X, alături de comentariul: „În timp ce președintele Donald Trump urmează să survoleze Tel Avivul la bordul Air Force One, în drum spre Israel, aceasta este imaginea care îl așteaptă: un mesaj uriaș cu „Mulțumim! ” întins pe nisipurile plajei din Tel Aviv, vizibil din aer, alături de un alt mesaj din partea poporului Israelului: Recunoștință. Forță. Parteneriat.”

AS TRUMP FLIES IN 🇺🇸🇮🇱 As President Trump is expected to fly over Tel Aviv aboard Air Force One on his way to Israel —

this is the view awaiting him:

a massive “THANK YOU” spread across the sands of Tel Aviv beach, visible from the sky. A message from the people of Israel —… pic.twitter.com/UYL34lsQY1 — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 13, 2025

Mesajul este interpretat ca un semn de apreciere și solidaritate din partea israelienilor față de sprijinul constant al administrației Trump pentru statul Israel, într-un moment în care relațiile bilaterale sunt din nou în prim-planul politicii internaționale.