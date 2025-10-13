Prima pagină » Știri externe » Mesaj uriaș pe plaja din Tel Aviv pentru Donald Trump: „Mulțumim!”, vizibil din avionul prezidențial

Mesaj uriaș pe plaja din Tel Aviv pentru Donald Trump: „Mulțumim!”, vizibil din avionul prezidențial

Cu puțin timp înainte de sosirea președintelui Donald Trump în Israel, locuitorii din Tel Aviv au întins pe nisipul plajei un mesaj uriaș de mulțumire, vizibil din aer: „THANK YOU”.
Rareș Mustață
13 oct. 2025, 10:36, Știri externe

Un mesaj impresionant a apărut pe plaja din Tel Aviv.

Pe nisip a fost scris, cu litere uriașe, cuvântul „Mulțumim!”, vizibil din avionul prezidențial pe măsură ce acesta survola orașul.

Serviciul de informații externe israelian, Mossad, a distribuit imaginile pe platforma X, alături de comentariul: „În timp ce președintele Donald Trump urmează să survoleze Tel Avivul la bordul Air Force One, în drum spre Israel, aceasta este imaginea care îl așteaptă: un mesaj uriaș cu „Mulțumim! ” întins pe nisipurile plajei din Tel Aviv, vizibil din aer, alături de un alt mesaj din partea poporului Israelului: Recunoștință. Forță. Parteneriat.”

Mesajul este interpretat ca un semn de apreciere și solidaritate din partea israelienilor față de sprijinul constant al administrației Trump pentru statul Israel, într-un moment în care relațiile bilaterale sunt din nou în prim-planul politicii internaționale.