Explozie în centrul orașului Harkov, autoritățile investighează cauza. În oraș fusese emisă alertă de raid aerian

O explozie s-a produs în dimineața zilei de luni, în centrul orașului Harkov, potrivit primarului Ihor Terekhov, care a transmis informația pe Telegram, citat de agenția Ukrinform.

Deflagrația a avut loc în districtul Kyivskyi, într-o zonă de locuințe. „Ferestrele clădirilor din apropiere au fost sparte. Cauza exploziei este în curs de investigare”, a precizat primarul.

Locuitorii din Harkov au scris pe rețelele sociale că au auzit explozia în jurul orei 09:20, la scurt timp după ce în oraș fusese emisă o alertă de raid aerian, începând cu ora 09:00.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică dacă incidentul a fost provocat de un atac rusesc sau de o altă cauză.