Norvegia: Poliția investighează o explozie din Oslo / Persoana reținută ar fi un minor de 13 ani

Poliția norvegiană a anunțat marți că investighează o explozie produsă pe o stradă din centrul capitalei Oslo și că a neutralizat ulterior, printr-o detonare controlată, un al doilea dispozitiv exploziv.

Explozia s-a produs la 500 de metri de palatul regal și de ambasada Israelului, iar poliția a anunțat că nu au fost înregistrate victime.

Potrivit autorităților, al doilea dispozitiv exploziv identificat semăna cu o grenadă de tip militar, relatează Reuters.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

„Am reținut un suspect și căutăm în continuare informații și alte persoane implicate. Ipoteza noastră este că este vorba de criminali cu agendă împotriva altor criminali, dar nu excludem nimic”, a comunicat poliția norvegiană.

Conform reportajelor făcute în mass-media locală, persoana reținută ar fi un adolescent de 13 ani.