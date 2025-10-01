Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile

UPDATE

Anchetatorii cred că în clădirea din Munchen se află capcane explozive. Echipe specializate au fost chemate la clădirea din Munchen pentru a le dezamorsa, a transmis poliția, potrivit AP. În fața clădirii este și o dubă incendiată. Locuitorii din casele învecinate au fost evacuați și o școala a fost închisă.

Se pare că oficialii au descoperit o amenințare cu bombă la adresa Oktoberfest într-o scrisoare de la presupusul făptaș. Poliția a căutat în zona târgului alte dispozitive explozive și le-a cerut angajaților să părăsească zona. Autoritățile au declarat că festivalul va fi închis cel puțin până miercuri, la ora locală 17:00.

În acest an, festivalul a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie. Cel mai mare festival al berii din lume atrage de obicei până la șase milioane de vizitatori.

Știrea inițială:

Numeroși polițiști se află miercuri în jurul unei clădiri rezidențiale din orașul german München, unde a izbucnit un incendiu, urmat de o explozie, potrivit Le Figaro.

O persoană a fost grav rănită, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției din capitala bavareză. Ea nu a confirmat relatările din mass-media conform cărora s-au tras focuri de armă și o persoană a fost găsită moartă.

Totuși, cotidianul Bild a relatat că un bărbat a fost găsit mort. El este suspectat că a provocat explozia și incendiul înainte de a se sinucide. A doua persoană a fost rănită prin împușcare.

Autoritățile mai spun că nu există niciun pericol pentru public și „nicio legătură cu Oktoberfest”, un festival tradițional care se desfășoară în oraș.