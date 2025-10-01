Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile

Anchetatorii cred că în clădirea din Munchen se află capcane explozive. Echipe specializate au fost chemate la clădirea din Munchen pentru a le dezamorsa, a transmis poliția, potrivit AP. În fața clădirii este și o dubă incendiată. Locuitorii din casele învecinate au fost evacuați și o școala a fost închisă.
Se pare că oficialii au descoperit o amenințare cu bombă la adresa Oktoberfest într-o scrisoare de la presupusul făptaș. Poliția a căutat în zona târgului alte dispozitive explozive și le-a cerut angajaților să părăsească zona. Autoritățile au declarat că festivalul va fi închis cel puțin până miercuri, la ora locală 17:00.
În acest an, festivalul a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie. Cel mai mare festival al berii din lume atrage de obicei până la șase milioane de vizitatori.
Numeroși polițiști se află miercuri în jurul unei clădiri rezidențiale din orașul german München, unde a izbucnit un incendiu, urmat de o explozie, potrivit Le Figaro.
O persoană a fost grav rănită, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției din capitala bavareză. Ea nu a confirmat relatările din mass-media conform cărora s-au tras focuri de armă și o persoană a fost găsită moartă.
Totuși, cotidianul Bild a relatat că un bărbat a fost găsit mort. El este suspectat că a provocat explozia și incendiul înainte de a se sinucide. A doua persoană a fost rănită prin împușcare.
Autoritățile mai spun că nu există niciun pericol pentru public și „nicio legătură cu Oktoberfest”, un festival tradițional care se desfășoară în oraș.