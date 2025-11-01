China: Suspendarea controlului exporturilor de metale rare se va extinde şi la UE

Beijingul a acceptat săptămâna aceasta să amâne cu un an ultima rundă de restricţii la exportul de pământuri rare, în urma unei întâlniri între preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump, joi, rfelatează Politico.

Acest lucru a determinat UE să solicite rapid asigurări că suspendarea se va aplica şi blocului comunitar.

„China a confirmat că suspendarea controalelor la export din octombrie se aplică şi UE”, a scris Šefčovič pe X.

„Ambele părţi şi-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea pentru îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor de control al exporturilor”, a adăugat el.

China şi-a întărit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la export asupra pământurilor rare şi a altor materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată şi de apărare. UE, care depinde de China pentru aproximativ 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-şi reducă dependenţa.

„UE a salutat suspendarea pe 12 luni a controalelor relevante asupra exporturilor, publicată de China la 9 octombrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, într-un comunicat.

„Este un pas adecvat şi responsabil în contextul asigurării unor fluxuri comerciale globale stabile într-un domeniu de importanţă critică”.