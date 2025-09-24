China va renunța la statutul de țară în curs de dezvoltare în urma presiunilor SUA și UE

Statele Unite ale Americii și Europa au cerut celei de-a doua economii mondiale să abandoneze acest statut, care permite, în special, ocolirea unor angajamente ale OMC.

China este gata să renunțe la „tratamentul special și diferențiat” acordat țărilor în curs de dezvoltare, a relatat marți agenția oficială de știri Xinhua, potrivit Le Figaro.

Anunțul a fost făcut de premierul chinez Li Qiang în timpul Adunării Generale a ONU, a transmis Xinhua. China a luat această decizie în calitate de „țară majoră în curs de dezvoltare responsabilă”, a relatat aceeași sursă.

„Acesta este un anunț major în contextul reformei OMC”, a scris, pe X, directoarea generală a organizației, Ngozi Okonjo-Iweala, de X.

La OMC, țările decid singure dacă doresc să beneficieze de statutul acordat țărilor în curs de dezvoltare.