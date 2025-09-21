Acordul TikTok SUA-China: Americanii vor avea 6 din 7 locuri în consiliul de administrație și vor controla algoritmul aplicației

În cadrul unei intervenții la postul american Fox News, secretarul de presă al Casei Albe a anunțat că această hotărâre este în conformitate cu un acord încheiat săptămâna aceasta pentru separarea platformei de proprietarul chinez ByteDance, scrie Bloomberg.

În acest sens, americanii vor deține șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație al TikTok, urmând ca algoritmul aplicației video să fie controlat de SUA. Ea a adăugat că acordul final va fi semnat în zilele următoare.

Membrii americani ai consiliului de administrație vor avea acreditări în domeniul securității naționale și al securității cibernetice. Membrul rămas al consiliului, ales de actualul proprietar ByteDance, va fi exclus din comitetul de securitate, potrivit unui înalt oficial al Casei Albe.

Noii investitori

Informația vine în contextul în care în decursul acestei săptămâni, înainte de discuția telefonică dintre președinții Donald Trump și Xi Jinping, Reuters și alte agenții de știri au raportat că algoritmul ar putea fi licențiat de la ByteDance.

Potrivit Reuters, printre noii investitori se vor număra Oracle Corp., Andreessen Horowitz și firma de capital privat Silver Lake Management LLC. Oracle va acționa ca furnizor de securitate pentru TikTok și va monitoriza aplicația din punct de vedere al siguranței, urmând ca datele americanilor să fie stocate în SUA.

Deși Trump a vrut interzicerea aplicației în timpul primului său mandat, el a recunoscut că TikTok l-a ajutat să câștige alegerile prezidențiale din 2025. În prezent, el are un cont pe TikTok, care numără 15 milioane de urmăritori.