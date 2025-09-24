Hunor: TVA la 23% ar fi „o greșeală majoră”, nu susține nimeni așa ceva. Dar 2026 va fi un an dificil, cu presiune pe buget

Întrebat dacă este posibil ca pe parcursul anului să avem un TVA de 23%, Kelemen a răspuns ferm: „Nu, nu susține nimeni așa ceva, nu am discutat așa ceva și ar fi, din punctul meu de vedere, o greșeală. O greșeală majoră”.

Legat de creșterea TVA la HoReCa, Kelemen a spus că „iarăși este o greșeală, ar fi o greșeală majoră”.

În privința deficitului bugetar, întrebat despre evoluția acestuia, liferul UDMR a explicat că măsurile adoptate vor permite o scădere de aproximativ 3% pentru anul viitor: „Putem să ne apropiem de 6% până la sfârșitul anului viitor. 6%, 6,3%, 6,4% depinde de foarte multe lucruri”.

Kelemen a subliniat că nu sunt necesare măsuri drastice, dar trebuie stimulată economia.

Referitor la perioada următoare, președintele UDMR a avertizat că 2026 va fi dificil din cauza presiunii pe buget generate de închiderea PNRR-ului și sumele uriașe necesare pentru cofinanțare: „Începând de 2027, lucrurile se vor echilibra. De ce spun 2027? Fiindcă anul viitor vom avea o presiune mare pe buget, PNRR-ul se termină anul viitor, sunt sume uriașe în continuare și partea de cofinanțare, mai ales la investițiile pe infrastructură, sunt uriașe. Și nu ai spațiu fiscal mai mult decât să susții PNRR-ul, să atragi fondurile europene, în primul rând, și ceea ce rămâne trebuie prioritizat.

De aceea, 2026, cel puțin până în septembrie, până când se închide PNRR-ul, va fi, din acest punct de vedere, dificil, fiindcă există această presiune pe partea de cofinanțare”.