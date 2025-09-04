Comisia Europeană pregătește o restructurare majoră a aparatului administrativ

Piotr Serafin, comisarul european pentru Buget, Anti Fraudă și Administrație Publică a fost mandatat să analizeze structura comisiei și operațiunile acesteia.

Scopul este crearea unei administrații moderne și eficiente, capabile să răspundă rapid la crize și să reducă procesele inutile din cadrul executivului ce are un personal de 32.000 de persoane.

Printre scenariile luate în calcul se numără comasarea unor direcții generale și eliminarea procedurilor redundante până în 2026. Procesul va fi sprijinit de un grup extern de experți de nivel înalt, care își va începe activitatea în această toamnă.

Încă de la preluarea mandatului, Ursula von der Leyen a încercat să eficientizeze luarea deciziilor în cadrul Comisiei, mai ales în contextul crizelor recente.