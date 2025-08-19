Compania aeriană Air Canada încheie un acord cu sindicatul însoțitorilor de zbor pentru a pune capăt grevei

Greva afectează aproximativ 130.000 de călători pe zi, în plin sezon estival de călătorii. Cea mai mare companie aeriană din Canada a declarat că zborurile vor începe să fie reluate începând de marți seara.

Sindicatul a precizat că acordul va garanta membrilor săi plata pentru munca prestată în timp ce avioanele se află la sol, rezolvând astfel una dintre principalele probleme care au declanșat greva.

„Munca neplătită s-a încheiat. Ne-am recăpătat vocea și puterea”, a transmis sindicatul într-un comunicat. „Când drepturile ne-au fost luate, am rămas fermi, am luptat și am obținut un acord provizoriu pe care membrii noștri îl pot supune votului”.

Unele zboruri vor fi în continuare anulate

Directorul general al Air Canada, Michael Rousseau, a declarat că repornirea unei companii aeriene majore este o operațiune complexă și că serviciul normal ar putea dura între șapte și zece zile. Unele zboruri vor fi anulate până la stabilizarea programului.

Cele două părți au ajuns la acord cu ajutorul unui mediator. Compania aeriană a precizat că discuțiile de mediere „au început pe baza angajamentului sindicatului de a readuce imediat la muncă cei 10.000 de însoțitori de zbor ai companiei”.

Acordul a urmat după declarația sindicatului că însoțitorii de zbor nu se vor întoarce la muncă, chiar dacă greva fusese declarată ilegală. Anterior, Air Canada a anunțat că anulările în lanț se vor prelungi până marți după-amiază, după ce sindicatul a ignorat a doua ordine de revenire la muncă.

Consiliul canadian pentru relații industriale declarase, luni, că greva este ilegală și a ordonat însoțitorilor să revină la lucru. Sindicatul a declarat însă că va ignora această directivă.

Consiliul este un tribunal administrativ independent care interpretează și aplică legislația muncii din Canada. Guvernul a ordonat intervenția acestuia.