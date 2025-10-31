Compania asiatică Shein își va deschide primul magazin fizic la Paris

Shein, gigantul asiatic ultra-fast fashion, criticat pentru practicile sale, va deschide miercuri primul său magazin fizic permanent la BHV din Paris, a anunțat vineri pe Instagram Société des grands magasins (SGM), proprietara BHV, potrivit Le Figaro.

La etajul 6 al Bazar de l’Hôtel de Ville, un magazin universal istoric, brandul, ale cărui fabrici se află în China, va oferi miile sale de articole low-cost, în ciuda unei controverse aprinse. Shein urmează să deschidă încă cinci magazine în Franța la sfârșitul lunii noiembrie, în magazinele Galeries Lafayette operate de SGM.