Compania asiatică Shein își va deschide primul magazin fizic la Paris

În ciuda unei controverse aprinse, gigantul fast-fashion își deschide primul magazin fizic permanent în magazinul universal BHV din Paris. Data deschiderii este stabilită pentru miercuri, 5 noiembrie.
Laurentiu Marinov
31 oct. 2025, 11:21, Știri externe

Shein, gigantul asiatic ultra-fast fashion, criticat pentru practicile sale, va deschide miercuri primul său magazin fizic permanent la BHV din Paris, a anunțat vineri pe Instagram Société des grands magasins (SGM), proprietara BHV, potrivit Le Figaro.

La etajul 6 al Bazar de l’Hôtel de Ville, un magazin universal istoric, brandul, ale cărui fabrici se află în China, va oferi miile sale de articole low-cost, în ciuda unei controverse aprinse. Shein urmează să deschidă încă cinci magazine în Franța la sfârșitul lunii noiembrie, în magazinele Galeries Lafayette operate de SGM.