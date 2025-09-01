Companie minieră chineză acuzată că a ascuns amploarea unei poluări toxice majore în Zambia

O companie minieră chineză care operează în Zambia este acuzată că a ascuns amploarea reală a unei scurgeri masive de substanțe toxice produse în februarie, când un baraj de decantare al minei de cupru Sino-Metals Leach Zambia s-a prăbușit.

Incidentul a permis deversarea de cianuri și arsenic în râul Kafue, unul dintre cele mai importante cursuri de apă din țară.

Sino-Metals Leach Zambia, subsidiară a China Nonferrous Metal Mining Group, a raportat inițial cantități reduse de deșeuri scurse.

Însă compania sud-africană Drizit, specializată în mediu și contractată să investigheze accidentul, susține că deversarea a atins 1,5 milioane de tone de material toxic… de cel puțin 30 de ori mai mult decât a recunoscut compania minieră.

Drizit afirmă că a transmis rapoarte preliminare către Sino-Metals care arătau gravitatea poluării, dar contractul său a fost reziliat cu o zi înainte de publicarea raportului final.

În replică, Sino-Metals a declarat pentru Associated Press că a întrerupt colaborarea din cauza unor „încălcări contractuale” și că guvernul din Zambia caută acum o altă firmă pentru a conduce o nouă investigație.

Compania chineză contestă acuratețea concluziilor Drizit.