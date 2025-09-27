Prima pagină » Știri externe » Confruntată cu amenințarea rusă, NATO își dezvoltă forța militară în Marea Nordului

Confruntată cu amenințarea rusă, NATO își dezvoltă forța militară în Marea Nordului

NATO a desfășurat această săptămână o demonstrație de forță în Marea Nordului, cu 10.000 de militari din 13 țări, în contextul tensiunilor crescute cu Rusia.
Confruntată cu amenințarea rusă, NATO își dezvoltă forța militară în Marea Nordului
Sursa: Hepta
Andreea Tobias
27 sept. 2025, 09:30, Știri externe

Exercițiul Neptune Strike 25-3 a avut în centru portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, escortat de 20 de nave – distrugătoare americane și fregate franceze și daneze. Avioane F-35 și F-18 au zburat în formație deasupra flotei, transmite AFP.

Demonstrația vine după ce un avion de recunoaștere rus a survola de trei ori fregata germană Hamburg „la altitudine foarte joasă” în Marea Baltică pe 21 septembrie. Germania a calificat comportamentul drept „neprofesionist și necooperant”.

În aceeași zi cu începutul exercițiului, „trei sau patru drone mari” au perturbat traficul aerian la aeroportul din Copenhaga. Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că astfel de „atacuri hibride” ar putea crește.

„Stabilim o forță de descurajare strategică ca grup, ca echipă”, a declarat contraamiralul american Paul Lanzilotta.

Exercițiul a inclus atacuri aeriene simulate, abordarea navelor și debarcări amfibii pentru a demonstra puterea și coordonarea alianței împotriva unei amenințări pe care armata a evitat să o numească explicit.