Confruntată cu amenințarea rusă, NATO își dezvoltă forța militară în Marea Nordului

Exercițiul Neptune Strike 25-3 a avut în centru portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, escortat de 20 de nave – distrugătoare americane și fregate franceze și daneze. Avioane F-35 și F-18 au zburat în formație deasupra flotei, transmite AFP.

Demonstrația vine după ce un avion de recunoaștere rus a survola de trei ori fregata germană Hamburg „la altitudine foarte joasă” în Marea Baltică pe 21 septembrie. Germania a calificat comportamentul drept „neprofesionist și necooperant”.

În aceeași zi cu începutul exercițiului, „trei sau patru drone mari” au perturbat traficul aerian la aeroportul din Copenhaga. Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că astfel de „atacuri hibride” ar putea crește.

„Stabilim o forță de descurajare strategică ca grup, ca echipă”, a declarat contraamiralul american Paul Lanzilotta.

Exercițiul a inclus atacuri aeriene simulate, abordarea navelor și debarcări amfibii pentru a demonstra puterea și coordonarea alianței împotriva unei amenințări pe care armata a evitat să o numească explicit.