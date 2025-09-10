Congresul SUA relansează Grupul de Prietenie România-SUA: Aliat de nădejde la Marea Neagră

Congresul SUA, împreună cu Ambasada României la Washington, a relansat marți Grupul de Prietenie România-SUA (Romania Caucus), în cadrul unui eveniment desfășurat în clădirea Capitoliului.

Cu o participare numeroasă a unor membri influenți ai Congresului, momentul marchează începutul unei noi etape de cooperare, în plină legislatură americană. Noii co-președinți ai grupului, Mike Turner (Ohio) și Tom Suozzi (New York), au transmis un mesaj clar: România este un aliat de încredere, iar parteneriatul strategic româno-american rămâne o ancoră de stabilitate într-o regiune marcată de crize și agresiuni rusești.

„Este nu doar o celebrare a unui parteneriat, ci și o promisiune pentru viitor”, au spus cei doi lideri, subliniind că obiectivul Caucusului este consolidarea colaborării în domenii vitale precum securitatea, energia și comerțul.

„Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută țara noastră să facă față provocărilor globale, prin cooperarea economică, investițiile în domeniul securității și întărirea valorilor democratice”, arată Ambasada României în SUA.

Printre cei care au luat parte la eveniment s-au numărat și Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, alături de alți congresmeni de marcă. Mesajele lor au vizat aprecierea contribuției României la securitatea din regiunea Mării Negre și condamnarea fermă a tentativelor Rusiei de destabilizare prin dezinformare și propagandă.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a reamintit că Parteneriatul Strategic româno-american a împlinit 28 de ani și a subliniat încrederea românilor în prietenia americană: „România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informațiilor din programul Visa Waiver. Suntem hotărâți să facem parteneriatul nostru mai vibrant ca niciodată.”