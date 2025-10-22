Coreea de Nord a lansat rachete balistice cu o săptămână înaintea summitului APEC

Anunțul a fost făcut de armata sud-coreeană care a comunicat că au fost lansate mai multe proiectile cu rază scurtă din apropierea capitalei Phenian în direcția nord-est, spre Marea Japoniei.

În comunicatul emis de Statul Major de la Seul, sud-coreeni colaborează cu Statele Unite și Japonia pentru analizarea datelor balistice.

În mai puțin de o săptămână, Coreea de Sud găzduiește summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), la care vor participa președintele american Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și liderul sud-coreean Lee Jae Myung.

Sanae Takaichi, noua prim-ministră japoneză a spus că lansările nu au avut niciun impact asupra securității Japoniei.

Aceasta este prima lansare balistică efectuată de Coreea de Nord în ultimele cinci luni, după cea din 8 mai, când Phenianul a tras mai multe rachete de pe coasta sa de est.