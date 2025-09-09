Coreea de Sud trimite un avion pentru a repatria muncitorii reținuți în SUA

Un avion charter va decola miercuri din Coreea de Sud pentru a repatria aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni reținuți în Statele Unite, după un raid al autorităților americane la o fabrică Hyundai aflată în construcție în Ellabell, Georgia. În total, 475 de persoane au fost reținute, printre care și lucrători din Japonia, Guatemala, Columbia, Chile, Mexic, Ecuador și Venezuela, potrivit organizației Migrant Equity Southeast.

Raidul, desfășurat de Homeland Security Investigations, Immigration and Customs Enforcement și alte agenții federale, a generat tensiuni diplomatice între Washington și Seul, în contextul în care Coreea de Sud a promis investiții de sute de miliarde de dolari în Statele Unite, parte a negocierilor comerciale cu administrația Trump.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat marți că simte „o profundă responsabilitate” pentru siguranța cetățenilor reținuți și și-a exprimat „cele mai sincere regrete” pentru șocul provocat de incident.

El a cerut consultări rapide cu SUA pentru a găsi soluții care să prevină repetarea unor situații similare.