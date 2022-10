Coroana Statuii Libertăţii se redeschide pentru public după mai bine de doi ani

Publicul poate intra din nou în porţiunea superioară a Statuii Libertăţii pentru prima dată de când şi-a închis porţile în martie 2020 din cauza pandemiei COVID-19, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN.

În timp ce porţiuni ale Statuii Libertăţii s-au redeschis treptat de-a lungul pandemiei, coroana a fost ţinută închisă mai mult de doi ani şi jumătate.

Serviciul Parcurilor Naţionale, care administrează monumentul din New York, a luat decizia pentru a sărbători cea de-a 136-a aniversare a statuii, a declarat Jerry Willis, un purtător de cuvânt al Statue of Liberty National Monument and Ellis Island.

„Oamenii au fost cu adevărat entuziasmaţi de această veste", a spus Willis.

El a mai spus că cererea publicului pentru accesul în partea superioară a existat întotdeauna, iar oficialii parcului sperau să permită accesul mai devreme.