Un muzeu din New York cere arestarea lui Putin în timpul vizitei în Alaska

Muzeul Beka de la Rockefeller Center a precizat că a trimis o scrisoare Casei Albe, procurorului general al Alaskăi și bazei militare care găzduiește discuțiile.

Cererea vine înaintea summitului din Alaska între Putin și Trump, parte a eforturilor Washingtonului de a negocia încheierea invaziei Rusiei asupra Ucrainei.

„Cultura unei națiuni este sufletul său vizibil. În Ucraina, acest suflet este sub asediu, mai ales în teritoriile ocupate de ruși, monumentele sale sunt distruse, copiii săi furați, cântecele sunt reduse la tăcere,” a declarat Shota Bagaturia, directorul Muzeului Beka, pentru The Kyiv Independent.

„A proteja patrimoniul ucrainean înseamnă a veghea asupra memoriei și demnității unui întreg popor. Dacă nu reușim să-l apăram, nu pierdem doar artefacte și clădiri, pierdem o voce vie în corul umanității,” a adăugat Bagaturia.

În scrisoare, muzeul a cerut acțiuni imediate, evidențiind rolul lui Putin în deportarea forțată a copiilor ucraineni și alte atrocități comise sub conducerea sa, precum și mandatul de arest emis împotriva sa de Curtea Penală Internațională (CPI).

Putin are un mandat de arestare emis pe numele său de CPI

CPI a emis mandate de arestare pentru Putin și pentru oficiala rusă Maria Lvova-Belova pentru implicarea lor în deportarea copiilor ucraineni în martie 2023.

Deși Washingtonul nu este semnatar al CPI, muzeul a subliniat că astfel de acțiuni ar putea fi urmărite penal conform legislației federale americane, inclusiv conform statutului privind crimele de război și Convenției de la Haga din 1954 privind protecția patrimoniului cultural în conflicte armate.

Summitul Trump-Putin, programat să înceapă la baza militară americană Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, la ora 22:00, marchează primele discuții față în față dintre cei doi lideri după șase ani și prima vizită a lui Putin pe sol american în ultimul deceniu.

Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, ceea ce a stârnit îngrijorări la Kiev și în Europa că un acord ar putea fi încheiat fără contribuția directă a Ucrainei.

Trump a descris întâlnirea ca o sesiune de „evaluare” și a sugerat că ar putea urma o reuniune trilaterală cu Zelenski, în funcție de rezultate.