Donald Trump urmează să semneze un ordin executiv ce interzice arderea drapelului american

Potrivit unui oficial de la Casa Albă, ordinul cere procurorului general, Pam Bondi să ancheteze și să urmărească penal cazurile în care arderea drapelului este asociată cu încălcări ale legii.

Măsura ar permite, în anumite situații, și refuzarea sau anularea vizelor pentru străinii implicați în asemenea acte.

Trump a cerut în repetate rânduri sancțiuni pentru cei care ard drapelul, deși actul este protejat de Primul Amendament al Constituției Americane conform unei decizii luate de Curtea Supremă.