Turcia, mesaj în urma atacului Israelului asupra unui spital din Gaza: Un atac asupra libertății presei

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Burhanettin Duran, șeful Direcției de Comunicare a președinției turce a declarat: „Israelul, care continuă atrocitățile sale fără a ține cont de niciun principiu umanitar sau juridic, se amăgește că poate împiedica aflarea adevărului prin atacurile sale sistematice asupra jurnaliștilor”.

Luni, Israelul a lansat atacuri asupra unui spital din Gaza, atac ce a provocat moartea a cel puțin 15 persoane, inclusiv cinci jurnaliști. Printre jurnaliștii uciși se află un colaborator al Associated Press, un jurnalist din cadrul Al Jazeera, dar și un cameraman colaborator Reuters.

Video shows the moment Israeli strikes hit Nasser Hospital in Gaza, killing at least 15 people, including three journalists, one of whom worked for Reuters, Palestinian health officials say. pic.twitter.com/NKkud8piDj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2025

Spitalul Nasser este cel mai mare spital din sudul Fâșiei Gaza. Unitatea medicală a fost lovită de două rachete, iar etajul patru al clădirii a fost afectat.