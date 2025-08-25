Prima pagină » Știri externe » Turcia, mesaj în urma atacului Israelului asupra unui spital din Gaza: Un atac asupra libertății presei

Președinția Turciei a condamnat luni cele mai recente lovituri israeliene asupra spitalului Nasser din Gaza, calificându-le drept „un atac la adresa libertății presei și o nouă crimă de război”, notează Reuters.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
25 aug. 2025, 16:45, Știri externe

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Burhanettin Duran, șeful Direcției de Comunicare a președinției turce a declarat: „Israelul, care continuă atrocitățile sale fără a ține cont de niciun principiu umanitar sau juridic, se amăgește că poate împiedica aflarea adevărului prin atacurile sale sistematice asupra jurnaliștilor”.

Luni, Israelul a lansat atacuri asupra unui spital din Gaza, atac ce a provocat moartea a cel puțin 15 persoane, inclusiv cinci jurnaliști. Printre jurnaliștii uciși se află un colaborator al Associated Press, un jurnalist din cadrul Al Jazeera, dar și un cameraman colaborator Reuters. 

 

Spitalul Nasser este cel mai mare spital din sudul Fâșiei Gaza. Unitatea medicală a fost lovită de două rachete, iar etajul patru al clădirii a fost afectat.