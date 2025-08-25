Atac aerian israelian asupra unui spital din sudul Gazei. Opt persoane au murit

Potrivit ministerului, victimele aflate la etajul patru al Spitalului Nasser au murit într-un atac de tip „double-tap”. O primă rachetă a lovit clădirea, urmată la scurt timp de o a doua, în momentul în care echipele de salvare au ajuns la fața locului.

Spitalul Nasser din Khan Younis, cel mai mare din sudul Gazei, a rezistat raidurilor și bombardamentelor pe parcursul celor 22 de luni de război. Autoritățile au raportat lipsuri critice de provizii și de personal medical.

Armata israeliană nu a răspuns imediat întrebărilor legate de acest atac.

Atacurile Israelului asupra spitalelor nu sunt o raritate în cadrul războiului împotriva Hamas din Gaza. Numeroase spitale au fost bombardate sau percheziționate, Israelul susținând că vizează militanți care ar opera din interiorul acestor unități medicale, fără a prezenta dovezi.

Un atac din luna iunie asupra Spitalului Nasser a omorât trei persoane și a rănit alte zece. Atunci, armata israeliană a declarat că a lovit cu precizie militanți Hamas care operau dintr-un centru de comandă și control aflat în spital.