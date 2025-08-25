Mai mulți jurnaliști au murit în urma atacului israelian asupra unui spital din Gaza

Patru jurnaliști se află printre cele opt persoane omorâte, luni, într-un atac asupra unui spital din sudul Gazei, inclusiv un freelancer care colabora cu agenția Associated Press.

Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca freelancer pentru AP de la începutul războiului din Gaza, precum și pentru alte publicații.

Dagga relata despre medicii de la Spitalul Nasser care încercau să salveze copii fără probleme de sănătate anterioare, care se deteriorau rapid din cauza înfometării, scrie AP.

Al Jazeera a confirmat că jurnalistul său Mohammed Salam se numără printre cei uciși în atacul asupra spitalului Nasser. Cameramanul colaborator al Reuters, Hussam al-Masri, a fost de asemenea ucis în atac. Fotograful Hatem Khaled, tot colaborator Reuters, a fost rănit, conform aceleiași agenții de presă.

Conflictul Israel-Hamas a fost unul dintre cele mai sângeroase pentru lucrătorii media, cu un total de 192 de jurnaliști uciși în Gaza în cele 22 de luni de război, potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ). Comparativ, 18 jurnaliști au fost uciși până acum în războiul Rusia-Ucraina, conform CPJ.