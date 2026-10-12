Cotă de 350.000 de vehicule pe an impusă de UE pentru mașinile hibride importate din China

Vehiculele hibride reprezintă una dintre cele mai sensibile chestiuni dintre UE și China. Aceste modele au devenit unul dintre principalele canale prin care producătorii chinezi intră pe piața europeană, unde reprezintă o provocare foarte dificilă pentru rivalii lor locali, amenințând locurile de muncă din UE, potrivit Le Figaro.

După două zile de negocieri intense la Beijing săptămâna trecută, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a anunțat vineri că Beijingul a fost de acord să reducă fluxul de vehicule hibride și hibride plug-in pe piața europeană. El a declarat că acest acord bilateral ar putea opri sosirea a „mai multor milioane de unități pe o perioadă de patru ani” și „deschide perspectiva unei reduceri de peste jumătate a exporturilor chinezești”. Cu toate acestea, nu a oferit alte detalii.

Acordul „va reduce cu peste jumătate exporturile actuale către UE, care se așteaptă să ajungă la 800.000 de vehicule în 2026”, a explicat luni un oficial european. China, la rândul său, a sugerat luni că ar putea exporta anual către UE cel puțin 302.000 de vehicule hibride în cadrul acestui acord.

Aflux de produse chinezești mai ieftine în UE

De ani de zile, mulți industriași și oficiali europeni au denunțat afluxul de produse chinezești mai ieftine în UE, care slăbește sectoare economice întregi, ducând la pierderi masive de locuri de muncă, de exemplu în industria auto. Aceștia acuză China de practici comerciale neloiale, inclusiv subvenții acordate companiilor sale, manipularea monedei chineze și obstrucționarea accesului companiilor europene la piața chineză.

Beijingul neagă astfel de practici, se laudă cu succesul său industrial și subliniază slăbiciunile economiei europene. Sâmbătă, China a salutat compromisurile la care s-a ajuns cu UE în domeniul comercial, în special în ceea ce privește vehiculele hibride chinezești, afirmând că acestea au „evitat escaladarea” și au constituit „un nou început”.