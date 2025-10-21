Creștere alarmantă de cazuri de osteoporoză la femeile tinere. Prevenție și recomandări

Afirmația aparține lui Javier Escalada, directorul Departamentului de Endocrinologie și Nutriție din cadrul Clinicii Universității din Navarra, cu prilejul Zilei Mondiale a Osteoporozei, celebrată pe 20 octombrie. Boala afectează 10% dintre persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, scrie EFE.

Potrivit datelor Societății Spaniole de Reumatologie, în Spania se produc zilnic 782 de fracturi cauzate de fragilitatea osoasă, însă doar 36% dintre persoanele afectate urmează un tratament pentru combaterea osteoporozei.

O boală care limitează calitatea vieții

Osteoporoza se caracterizează prin scăderea densității osoase, ceea ce crește riscul de fracturi.

„Este o afecțiune care limitează considerabil calitatea vieții și în fața căreia trebuie încurajată prevenția. La vârstnici, poate provoca fracturi de șold asociate cu o creștere a mortalității”, subliniază Escalada.

Tot mai multe cazuri la femei tinere

De obicei, boala apare la femei după menopauză, din cauza scăderii nivelului de estrogeni, dar și a altor factori precum sedentarismul, fumatul sau consumul de alcool.

Totuși, Escalada afirmă că în prezent au crescut cazurile de osteoporoză la femei de aproximativ 40 de ani, care nu se află încă nici măcar în stadiul premenopauzei. „Observăm tot mai frecvent cazuri de femei tinere care suferă deja de osteoporoză sau sunt aproape de a o dezvolta”, precizează expertul.

Aceste cazuri sunt depistate prin densitometrie osoasă, de obicei la recomandarea altor secții sau servicii medicale.

Prevenție și recomandări

Pentru depistarea timpurie a bolii, Escalada recomandă efectuarea de studii preventive în rândul grupurilor de risc: persoane cu diabet, cu BPOC, aflate sub tratament cronic cu corticosteroizi sau aflate în preajma menopauzei.

„Există situații în care, chiar dacă nu se recomandă participarea la un program de screening, persoana ar trebui, din proprie inițiativă, să solicite o densitometrie sau un control medical”, afirmă specialistul.

De asemenea, este recomandată o alimentație bogată în calciu și suplimentarea cu vitamina D, în cazurile în care se constată un deficit al acesteia.