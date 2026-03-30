Creșterea importurilor de motorină din Ucraina previne riscul unei penurii în aprilie, spun experții

Ucraina și-a intensificat importurile de motorină, iar analiștii nu se așteaptă ca țara să se confrunte cu o penurie de combustibil în aprilie.
Creșterea importurilor de motorină din Ucraina previne riscul unei penurii în aprilie, spun experții
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
30 mart. 2026, 10:37, Știri externe

După ce atacurile cu rachete rusești au distrus practic capacitatea internă de rafinare a Ucrainei, aceasta a devenit aproape în totalitate dependentă de combustibilul importat, aprovizionându-se din Europa de Vest, Centrală și de Sud, potrivit Reuters.

Firma de consultanță în domeniul combustibililor Enkorr, cu sediul la Kiev, a declarat luni într-un raport că, în cele patru zile ale săptămânii cuprinse între 23 și 26 martie, livrările medii zilnice de motorină au ajuns la 21.400 de tone metrice, în creștere față de 19.400 de tone în aceeași perioadă a săptămânii precedente.

„Dacă ritmul actual se menține, importurile din martie ar putea totaliza 565.000 de tone, depășind estimările anterioare de 522.000 de tone și fiind cu 9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat firma de consultanță.
Nu există un risc clar de penurie, a adăugat aceasta, citând comercianții.

Ministerul ucrainean al energiei a transmis săptămâna trecută pentru Reuters că piața motorinei era complet aprovizionată pentru luna martie și că aproximativ 70% din necesarul pentru luna aprilie fusese asigurat.

Enkorr a precizat, în martie, că traderii au estimat creșterea prețurilor en gros la motorină, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, la aproape 50% în mai puțin de o lună.

