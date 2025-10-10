Crucea Roșie avertizează că eliberarea ostaticilor din Israel și Gaza va fi dificilă

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a transmis vineri că etapa următoare a acordului de încetare a focului, eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni, va reprezenta „o provocare de proporții”, mult mai dificilă decât în acordurile anterioare.

„Va fi mai complicat decât în aranjamentele precedente, din cauza dimensiunii și vitezei cu care trebuie să se desfășoare operațiunea”, a declarat Christian Cardon, purtătorul de cuvânt al CICR. Potrivit acestuia, termenul de 72 de ore stabilit pentru eliberarea ostaticilor este „extrem de strâns”.

Crucea Roșie este așteptată să joace un rol esențial în procesul de schimb, așa cum a făcut și în precedentele două încetări ale focului, însă deocamdată nu a primit detalii privind modul concret în care se va desfășura operațiunea.

„Colegele și colegii noștri se pregătesc pentru toate scenariile posibile”, a adăugat Cardon.