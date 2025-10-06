Cum au reacționat piețele financiare franceze după demisia premierului. Bursa a scăzut, euro s-a prăbușit

Pieţele financiare franceze au reacţionat violent luni la demisia neaşteptată a premierului Sebastien Lecornu, eveniment care a adâncit criza politică de la Paris şi a zguduit încrederea investitorilor în a doua economie a zonei euro.

Indicele principal al Bursei din Paris, CAC 40, a scăzut cu 2%, cea mai slabă performanţă din Europa, în timp ce acţiunile marilor bănci, BNP Paribas, Societe Generale şi Credit Agricole, s-au depreciat cu 4-5%.

Moneda unică europeană s-a depreciat cu 0,7%, ajungând la 1,1665 dolari, în timp ce randamentele obligaţiunilor franceze pe 10 ani au urcat la 3,585%, semn al tensiunilor crescânde de pe piaţa titlurilor de stat.

„Este îngrijorător că noul cabinet a rezistat doar 12 ore”, a spus Kirstine Kundby-Nielsen, analist la Danske Bank.

„Parlamentul nu pare dispus să adopte bugetul, iar acest blocaj va pune presiune pe euro şi pe costurile de finanţare ale Franţei.”

Diferenţa dintre randamentele obligaţiunilor franceze şi cele germane, indicator al riscului perceput de investitori, a urcat la 86,5 puncte de bază, cel mai ridicat nivel din ianuarie.