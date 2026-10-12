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Cum i-au găsit anchetatorii francezi pe cei patru suspecți implicați în jaful tablourilor de Renoir

ADN-ul găsit pe o husă sau folie de protecție a unuia dintre tablourile abandonate după jaful de la Muzeul Renoir i-a ajutat pe anchetatori să recupereze celelalte două tablouri furate. Hoții deja încercau să pună la cale un alt jaf, după cum a declarat, luni, un procuror francez.
Cum i-au găsit anchetatorii francezi pe cei patru suspecți implicați în jaful tablourilor de Renoir
Sursa foto: Mediafax Foto
Daiana Rob
12 oct. 2026, 18:00, Știri externe
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Patru bărbați sunt cercetați pentru furtul tablourilor furate, săptămâna trecută, de la micul Muzeu Renoir din orașul Cagnes-sur-Mer, de pe Riviera Franceză. Aceștia sunt acuzați de furt organizat și asocierea în scop criminal, potrivit procurorului din Marsilia, Nicolas Bessone, citat de Associated Press. 

Unul dintre tablouri, „Portretul doamnei Colonna Romano”, a suferit o ruptură. Celălalt, „Tânăra femeie la fântână”, a suferit daune ușoare la ramă, a spus Bessone.

Potrivit acestuia, tablourile sunt estimate la 4,2 milioane de euro.

Hoții au folosit un ferăstrău electric pentru a tăia un gard, au pătruns în muzeu prin parter și au tăiat clemele care fixau ramele a patru tablouri. Alarma a sunat, iar polițiștii au sosit patru minute mai târziu. Hoții au intrat în panică, potrivit procurorului.

„În timp ce fugeau, nu au reușit să ia toate cele patru tablouri și au abandonat două dintre ele, care au fost găsite ulterior într-o husă de protecție”, a spus el.

Hoții au lăsat urme pe husa de protecție abandonată

ADN-ul găsit pe folia sau husa protectoare s-a potrivit cu cel al unui bărbat de 29 de ani care era deja anchetat într-un caz de trafic de droguri, în cadrul căruia poliția îi urmărea vehiculul, a declarat Bessone.

Datele de urmărire a vehiculului au arătat că suspectul, însoțit de un bărbat de 41 de ani, a condus până acasă la un al treilea bărbat, la scurt timp după furt, după cum a mai declarat procurorul.

Supravegherea poliției a arătat, de asemenea, că bărbatul de 29 de ani a vizitat, în 3 octombrie, Fundația Maeght din Saint-Paul-de-Vence, care găzduiește o vastă colecție de artă modernă.

Suspectul s-a întâlnit apoi cu un al patrulea bărbat cunoscut de poliție din cauza unor cazuri de furt de opere de artă și falsificare din anii 2001 și 2003.

Bessone a declarat că arestările au fost determinate de „suspiciunea foarte puternică că un alt jaf era iminent”.

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