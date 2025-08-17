Prima pagină » Știri externe » Cum se preconizează că vor fi împărțite întâlnirile de mâine de la Casa Albă

Cum se preconizează că vor fi împărțite întâlnirile de mâine de la Casa Albă

Întâlnirea importantă de mâine a liderilor europeni la Casa Albă va fi împărțită în mai multe părți, potrivit unor persoane familiarizate cu planificarea.
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump privind mineralele rare, în februarie 2025. Foto: Hepta
Andrei Rachieru
17 aug. 2025, 22:01, Știri externe

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se vor întâlni mai întâi individual cu delegațiile lor, scrie CNN.

Apoi, se așteaptă ca aceștia să participe la o sesiune de grup mai largă și, posibil, la un prânz cu ceilalți lideri europeni veniți la Washington DC.

Subiectele care se așteaptă să fie discutate sunt cererile Rusiei privind concesionarea de terenuri și contururile garanțiilor de securitate pentru Ucraina — inclusiv modul în care SUA se va implica.