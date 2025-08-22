Curs valutar, 22 august 2025: Euro a scăzut din nou. Aurul a fost ușor mai scump

Potrivit BNR, moneda europeană a fost cotată ușor în scădere de BNR, la 5,0545 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,3834 lei, respectiv 5,8454 lei, iar dolarul a fost evaluat în creștere, la 4,3573 lei.

Gramul de aur a fost 466,5473 lei, mai scump cu doar 43 de bani față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9426 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0545 Dolarul SUA USD 4,3573 Francul elvețian CHF 5,3834 Lira sterlină GPB 5,8454 Gramul de aur XAU 466,5432 Dolarul australian AUD 2,7981 Dolarul canadian CAD 3,1321 Coroana cehă CZK 0,2056 Coroana daneză DKK 0,6771 Lira egipteană EGP 0,0899 100 Forinți maghiari HUF 1,2762 100 Yeni japonezi JPY 2,9309 Leul moldovenesc MDL 0,2581 Coroana norvegiană NOK 0,4263 Zlotul polonez PLN 1,1856 Coroana suedeză SEK 0,4519 Lira turcească TRY 0,1062 Rubla rusească RUB 0,0540 Leva bulgărească BGN 2,5844 Randalul sud-african ZAR 0,2469 Realul brazilian BRL 0,7973 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6069 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3131 Peso-ul mexican MXN 0,2326 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5302 Dinarul sârbesc RSD 0,0431 Hryvna ucraineană UAH 0,1055 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1863 Bahtul thailandez THB 0,1335 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5573 100 Rupii indoneziene IDR 0,0267 Shekelul israelian ILS 1,2804 100 Coroane islandeze ISK 3,5248 Ringgitul malaysian MIR 1,0307 Peso-ul filipinez PHP 0,0764 Dolarul singaporez SGD 3,3800 DST XDR 5,9426

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.