Curs valutar, 22 august 2025: Euro a scăzut din nou. Aurul a fost ușor mai scump

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 22 august 2025. Moneda europeană s-a depreciat din nou în fața leului, aurul a fost mai scump. Dolarul american a urcat, iar lira sterlină și francul elvețian au fost cotate în scădere.
Maria Miron
22 aug. 2025, 14:11, Știri externe

Potrivit BNR, moneda europeană a fost cotată ușor în scădere de BNR, la 5,0545 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,3834 lei, respectiv 5,8454 lei, iar dolarul a fost evaluat în creștere, la 4,3573 lei.

Gramul de aur a fost 466,5473 lei, mai scump cu doar 43 de bani față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9426 lei.

 

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0545
Dolarul SUA USD 4,3573
Francul elvețian CHF 5,3834
Lira sterlină GPB 5,8454
Gramul de aur XAU 466,5432
Dolarul australian AUD 2,7981
Dolarul canadian CAD 3,1321
Coroana cehă CZK 0,2056
Coroana daneză DKK 0,6771
Lira egipteană EGP 0,0899
100 Forinți maghiari HUF 1,2762
100 Yeni japonezi JPY 2,9309
Leul moldovenesc MDL 0,2581
Coroana norvegiană NOK 0,4263
Zlotul polonez PLN 1,1856
Coroana suedeză SEK 0,4519
Lira turcească TRY 0,1062
Rubla rusească RUB 0,0540
Leva bulgărească BGN 2,5844
Randalul sud-african ZAR 0,2469
Realul brazilian BRL 0,7973
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6069
Rupia indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3131
Peso-ul mexican MXN 0,2326
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5302
Dinarul sârbesc RSD 0,0431
Hryvna ucraineană UAH 0,1055
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1863
Bahtul thailandez THB 0,1335
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5573
100 Rupii indoneziene IDR 0,0267
Shekelul israelian ILS 1,2804
100 Coroane islandeze ISK 3,5248
Ringgitul malaysian MIR 1,0307
Peso-ul filipinez PHP 0,0764
Dolarul singaporez SGD 3,3800
DST XDR 5,9426

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 