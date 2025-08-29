Curtea Constituţională din Thailanda îl destituie pe premierul Paetongtarn Shinawatra

Conform The Guardian, Curtea Constituţională din Thailanda a decis vineri, 29 august, destituirea prim-ministrului Paetongtarn Shinawatra, pe motiv că a încălcat regulile constituţionale privind etica în exercitarea funcţiei.

Decizia vine după scurgerea unei înregistrări în care lidera thailandeză, în vârstă de 39 de ani, îi promitea sprijin lui Hun Sen, preşedintele Senatului din Cambodgia, în contextul unui litigiu de frontieră.

Paetongtarn, aflată în funcţie de aproximativ un an, fusese deja suspendată pe 1 iulie, după apariţia în spaţiul public a convorbirii.

În cadrul discuţiei, ea l-a numit pe Hun Sen „unchi” şi i-ar fi transmis că va „avea grijă de orice are nevoie”.

Înregistrarea a provocat indignare, inclusiv din cauza unor remarci critice la adresa unui comandant militar thailandez.

Scandalul a dus la destrămarea coaliţiei de guvernare şi la proteste de stradă la Bangkok, în timp ce relaţiile cu Cambodgia s-au deteriorat rapid.

La câteva săptămâni după apariţia înregistrării, disputa de frontieră s-a transformat într-un conflict armat de cinci zile, soldat cu zeci de morţi şi sute de mii de persoane strămutate.

Paetongtarn a susţinut că remarcile sale au fost un „tactic de negociere” şi şi-a cerut scuze, dar instanţa a reţinut că a pus în pericol interesele naţionale.