Cutremur de 5,6 în China: 11 răniți și mii de clădiri avariate

Seismul a avut loc la ora 5:49 în județul Longxi, la o adâncime de 10 kilometri, cu epicentrul situat la aproximativ 140 de kilometri sud-est de Lanzhou, capitala provinciei.

Unsprezece persoane au fost transportate la spitalele din zonă cu leziuni, dintre care cinci au fost internate pentru tratament suplimentar, starea lor fiind stabilă, conform televiziunii de stat CCTV și agenției Xinhua.

Relief efforts are underway after a 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China’s Gansu Province Saturday morning. No casualties have been reported. pic.twitter.com/M7jSFD5Cdm — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2025

Cutremurul a distrus 17 case complet și a avariat peste 3.500 de clădiri rezidențiale.

Aproximativ 7.800 de persoane din județele Longxi și Zhangxian au fost relocate preventiv.

Imaginile difuzate de presa de stat arată echipe de intervenție îndepărtând cărămizi și moloz cu lopețile. Unele porțiuni de drum au fost acoperite cu pietre și resturi, dar traficul se desfășura normal.