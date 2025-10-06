De ce a demisionat Sebastien Lecornu din funcția de premier al Franței?

„Nu erau îndeplinite condițiile” pentru a rămâne prim-ministru, a spus Lecornu la puțin timp după ce l-a informat pe președintele Franței despre renunțarea la mandatul de premier.

Luni, Sébastien Lecornu a ținut un discurs la scurt timp după ce a demisionat din funcția de premier al Franței. El a oferit primele explicații privitoare la demisia sa surprinzătoare. În timpul discursului ținut la Hôtel de Matignon, Lecornu a spus că „nu mai erau îndeplinite condițiile” pentru a rămâne prim-ministru, potrivit Le Figaro.

Sébastien Lecornu a demisionat luni dimineață la doar 12 ore după ce anunțase componența noului guvern.

El și-a prezentat demisia în fața lui Emmanuel Macron, iar președintele a acceptat-o, a anunțat Palatul Élysée într-un comunicat de presă. Numit pe 9 septembrie, Lecornu a fost criticat de oponenți și chiar de unii aliați pentru propunerile făcute duminică seara privitoare la pozițiile de ministru.

Sebastien Lecornu a fost al șaptelea prim-ministru al lui Emmanuel Macron. Reprezentanții opoziției, inclusiv cei ai extremei dreapta bine plasați în sondaje, solicită organizarea de alegeri anticipate.