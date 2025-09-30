De ce Trump a mutat submarine nucleare lângă Rusia? Explicația președintelui american

Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat deplasarea a două submarine cu propulsie nucleară spre „regiuni potrivite” pentru a răspunde unor declarații provocatoare făcute de Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Declarația a fost făcută marți.

„Cuvintele sunt foarte importante și pot genera consecințe neintenționate. Sper să nu fie cazul acum”, a declarat Trump, sugerând că mutarea submarinelor este un semnal de descurajare.

„Am mutat unul sau două submarine pe coasta Rusiei, doar ca să fim atenți, pentru că nu putem lăsa oamenii să folosească cuvântul ăsta [nuclear]. Eu îl numesc cuvântul care începe cu N. Există două cuvinte care se termină cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele. Este ceva ce nici măcar nu vrem să menționăm”, a spus Donald Trump, potrivit Sky News.

În același timp, Trump și-a reînnoit propunerea ca liderii Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să se întâlnească pentru a purta negocieri de pace.

„Dar singura modalitate prin care putem face asta este prin forță, dacă am fi slabi, nici măcar nu mi-ar răspunde la telefon”, a mai spus Trump.

Președintele Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-au convocat marți pe toți liderii militari americani la o întâlnire în Virginia pentru a le prezenta acestora noua strategie a armatei SUA. Întâlnirea s-a desfășurat în Virginia.