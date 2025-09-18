Decizie a unui judecator în SUA: Amazon a încălcat legea privind protecția cumpărătorilor online

Judecătorul districtual John Chun a luat această decizie în cazul în care Amazon este acuzat de practici înșelătoare pentru generarea abonamentelor Prime.

FTC susține că gigantul online a înregistrat zeci de milioane de clienți pentru Prime fără consimțământul acestora și a împiedicat zeci de milioane de cereri de anulare prin metode complexe de dezabonare, anunță Reuters.

Agenția consideră că aceste practici au încălcat Legea privind restabilirea încrederii cumpărătorilor online (ROSCA).

„Decizia de astăzi confirmă faptul că Amazon a înșelat consumatorii americani prin faptul că nu a dezvăluit toate condițiile Prime înainte de a colecta informațiile de plată”, a declarat Chris Mufarrige, șeful biroului FTC pentru protecția consumatorilor.

Judecătorul a stabilit că doi directori Amazon sunt responsabili pentru eventualele încălcări dovedite în proces și a interzis companiei să susțină că ROSCA nu se aplică înscrierilor Prime.

Decizia pune Amazon într-o poziție dezavantajoasă pentru procesul care urmează.

Amazon neagă acuzațiile. „Concluzia este că nici Amazon, nici inculpații individuali nu au făcut nimic greșit”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, adăugând că rămân încrezători că faptele vor demonstra că directorii au acționat corect.