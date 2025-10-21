Decizie istorică în Australia: tribunalul recunoaște dreptul la muncă exclusiv de acasă

Comisia pentru Muncă Echitabilă din Australia a publicat marți decizia prin care a dat câștig de cauză lui Karlene Chandler, o angajată part-time a băncii Westpac, care a contestat obligația de a lucra cel puțin două zile pe săptămână de la birou. Hotărârea este considerată una istorică, într-un moment în care multe companii australiene încearcă să-și readucă personalul la sediu.

Potrivit hotărârii publicate pe site-ul Comisiei și citate de Reuters, banca îi permisese anterior angajatei să lucreze de la distanță, dar a revocat această posibilitate la începutul anului 2024. Economista, care lucrează de 23 de ani în cadrul băncii, în departamentul de credite ipotecare, a susținut că locuiește în afara orașului Sydney, iar deplasarea la un birou corporativ ar însemna aproape două ore de drum.

Precedent pentru munca exclusiv de la distanță

În timpul procesului, un manager al băncii i-ar fi spus lui Chandler că „munca de acasă nu este un substitut pentru îngrijirea copiilor”, însă Comisia a apreciat că nu existau motive rezonabile pentru ca instituția să-i refuze cererea de a lucra de la distanță.

Un purtător de cuvânt al Westpac a declarat că instituția analizează decizia Comisiei, subliniind că politicile de revenire la birou sunt concepute „pentru a asigura o colaborare semnificativă în cadrul echipelor, oferind în același timp flexibilitate pentru munca de acasă”.

Cazul Chandler a fost urmărit cu atenție în Australia, întrucât ar putea crea un precedent pentru alte dispute legate de munca hibridă. Deși sectorul financiar australian a încurajat treptat revenirea angajaților la birou, băncile de retail au adoptat un ritm mai lent, menținând o popularitate ridicată a modelului de lucru hibrid, spre deosebire de cele de investiții.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, potrivit procedurilor tribunalului muncii.