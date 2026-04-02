Decizie istorică votată în Parlamentul de la Chișinău. Republica Moldova părăsește Comunitatea Statelor Independente

Decizia marchează o ruptură formală de una dintre ultimele structuri de cooperare rămase din spațiul ex-sovietic și confirmă orientarea strategică a țării spre integrarea europeană, scrie Ziarul de Gardă.

Votul survine după o reducere treptată a participării în această organizație, autoritățile invocând lipsa beneficiilor reale și incompatibilitatea cu angajamentele europene. Un argument central îl reprezintă nerespectarea de către Federația Rusă a principiilor fundamentale ale CSI, în special obligația statelor membre de a recunoaște și respecta integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor.

Republica Moldova părăsește CSI invocând suveranitatea și integritatea teritorială

Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a declarat anterior că Republica Moldova părăsește CSI nu din spirit de revanșă, ci ca un act de eliberare și afirmare a suveranității statului.

Potrivit acestuia, decizia reprezintă „ruperea ultimului fir care ne ține ancorați într-un trecut toxic” și o declarație clară că Republica Moldova este un stat european, independent.

Prin votul Parlamentului, Chișinăul denunță două documente-cheie: acordul de constituire a CSI și statutul organizației, ceea ce înseamnă ieșirea formală din comunitate. Anterior, autoritățile moldovene au renunțat deja la zeci de acorduri sectoriale încheiate în cadrul CSI.

Republica Moldova părăsește CSI pe fondul declinului relevanței organizației

Republica Moldova părăsește CSI într-un context regional marcat de tensiuni și conflicte.

Comunitatea Statelor Independente a fost creată în 1991, imediat după destrămarea URSS, ca o platformă de cooperare între fostele republici sovietice. De-a lungul timpului, însă, organizația a fost criticată pentru eficiența redusă și lipsa unor rezultate concrete.

După semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în 2014, Chișinăul a început să-și diminueze implicarea în CSI, proces accelerat după invazia rusă în Ucraina din 2022. Autoritățile au subliniat că majoritatea mecanismelor funcționale au fost deja înlocuite prin cooperare bilaterală sau acorduri cu Uniunea Europeană.

Reacția Moscovei

După anunțul oficial, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău nu pot decide unilateral ce acorduri păstrează, susținând că hotărârea finală ar trebui aprobată de statele membre ale CSI.

Cu toate acestea, autoritățile moldovene au reiterat că Republica Moldova părăsește CSI în mod legal și suveran, iar relațiile bilaterale cu statele din regiune vor continua acolo unde există interese comune, în afara cadrului instituțional al comunității.