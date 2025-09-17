Prima pagină » Știri externe » Democratul Xp Lee câștigă alegerile speciale din Minnesota. Postul era vacant după asasinarea Mellisei Hortman

Democratul XP Lee a câștigat marți alegerile speciale pentru locul din Camera Reprezentanților a statului Minnesota rămas vacant după asasinarea fostei lideri democrate Melissa Hortman, relatează Associated Press.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
17 sept. 2025, 06:51, Știri externe

Xp Lee, fost membru al Consiliului Local din Brooklyn Park, a învins-o pe republicana Ruth Bittner într-un district dominat de democrați. Victoria sa menține în continuare echilibrul de 67-67 din forul legislativ statal.

Melissa Hortman și soțul ei au fost împușcați mortal în iunie de un bărbat care s-a dat drept polițist, iar un alt congresmen și soția acestuia au supraviețuit atacului. Suspectul, Vance Boelter este acuzat de crimă și tentativă de crimă.

Președintele Comitetului Național Democrat, Ken Martin, a spus că programul politic al lui Lee „onorează moștenirea lui Hortman”.

Alegerile speciale se desfășoară pe fondul unui climat tensionat cauzat de o serie de asasinate politice. Săptămâna trecută, activistul conservator, Charlie Kirk a fost asasinat în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.