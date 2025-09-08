Dependența francezilor de rețele sociale ar putea afecta semnificativ PIB-ul Franței

Studiul a fost realizat la solicitarea Trezoreriei franceze. Cercetătorii au stabilit că dependența de rețelele sociale nu reprezintă doar o amenințare la adresa sănătății publice și a democrației.

Aceasta ar putea să afecteze puternic economia.

Calculele făcute arată că pierderea productivității produsă de dependența în discuție va costa Franța până la trei puncte procentuale din PIB (produsul intern brut) până în 2060, potrivit Le Figaro.

Experții atrag atenția că problemele provocate de rețele sociale costă deja Franța 0,6 puncte procentuale din PIB.

Dependența este agravată de companiile implicate în activitățile online care reușesc să-i convingă pe consumatori să petreacă din ce în ce mai mult timp pe rețelele de socializare.

Alte studii arată că angajații petrec între 20 de minute și două ore și jumătate din ziua lor de lucru verificându-și telefoanele din motive care nu au legătură cu munca lor.