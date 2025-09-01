Deportare blocată în ultimul moment pe pista de decolare. Administrația Trump plănuia să „repatrieze” peste 600 de copii

Judecătoarea Sparkle Sooknanan a emis un ordin de restricție temporară după ce avocații au alertat-o că administrația Trump plănuia să deporteze peste 600 de copii fără să le permită să solicite protecție umanitară.

Ordinul vizează copiii cu vârste între 10 și 17 ani care nu au ordin de deportare, conform CBS News.

Decizia a fost luată în timpul unei audieri de urgență, când judecătoarea a fost informată că procesul de deportare era deja în curs. Avocatul Departamentului de Justiție a confirmat că avioanele erau pregătite să decoleze, dar toate se aflau încă „la sol” pe teritoriul american. Un avion decolase anterior, dar s-a întors.

La cererea judecătoarei, copiii din avioane vor fi debarcați și returnați în custodia Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale, care îngrijește minorii migranți până la 18 ani sau până sunt plasați la un sponsor în SUA.

Guvernul susține că nu deportează oficial copiii, ci îi „repatriază” pentru reunificarea cu rudele din Guatemala. Avocații contestă însă această versiune, invocând legea care prevede că minorii neînsoțiți din afara Mexicului trebuie să aibă dreptul de a se prezenta în fața unui judecător de imigrare.

Ordinul de restricție va dura 14 zile. În prezent, aproximativ 2.000 de copii migranți se află în grija autorităților americane.