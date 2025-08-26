Deșeurile de pe Everest, curățate cu ajutorul dronelor

Tone de gunoaie, de la canistre goale, la sticle, plastic și echipament de alpinism aruncat, i-au adus muntelui Everest, cândva neatins, porecla sumbră de „cel mai înalt container de gunoi din lume”.

Două drone DJI FC 30 pentru transportul greu au fost transportate în Tabăra 1, la 6.065 de metri, de unde au transportat cu avionul 300 de kilograme de deșeuri în timpul sezonului de alpinism de primăvară, care durează de obicei din aprilie până la începutul lunii iunie.

„Singurele opțiuni erau elicopterele și forța umană, fără nicio alternativă”, a declarat Raj Bikram Maharjan, de la Airlift Technology, cu sediul în Nepal, care a dezvoltat proiectul. „Așadar, ca soluție pentru această problemă, am venit cu conceptul de a folosi drona noastră grea pentru a transporta gunoiul.”

După un proiect pilot de succes pe Everest anul trecut, compania a testat sistemul pe Muntele Ama Dablam din apropiere, unde a eliminat 641 de kilograme de deșeuri.

Sophisticated DJI drones are attempting to collect garbage from the high camp of Everest. As part of an experiment, a drone flew to 6000 meters but couldn’t land there. Efforts are underway to lift garbage to base camp from the high camps. pic.twitter.com/qTiueFFLoh — Bhadra Sharma (@bhadrarukum) April 29, 2024

Soluția dronelor: eficiență și cost scăzut

Dronele se dovedesc a fi mult mai eficiente, rentabile și mai sigure decât metodele anterioare, a declarat Tshering Sherpa, șeful Comitetului pentru Controlul Poluării din Sagarmatha.

„În doar 10 minute, o dronă poate transporta tot atâtea gunoaie câte ar transporta 10 oameni în șase ore”, a declarat Sherpa pentru AFP.

Dronele puternice costă în jur de 20.000 de dolari fiecare, dar au fost furnizate de producătorul cu sediul central în China pentru a sprijini operațiunea de curățare și a-și promova marca. Alte costuri au fost suportate parțial de autoritățile locale.

Pe lângă eliminarea deșeurilor, dronele au fost utilizate și pentru a livra echipamente esențiale de alpinism, cum ar fi butelii de oxigen, scări și frânghii – reducând numărul de călătorii periculoase peste cascada de gheață Khumbu, una dintre cele mai periculoase secțiuni ale Everestului.