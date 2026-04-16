Prima pagină » Știri externe » Destinația de vacanță, adesea trecută cu vederea. Bijuteria emergentă a turismului din Europa, la „o aruncătură de băț” de România

Destinația de vacanță, adesea trecută cu vederea. Bijuteria emergentă a turismului din Europa, la „o aruncătură de băț” de România

Bulgaria se poziționează ca destinație balneară, cu o strategie turistică valabilă pe tot parcursul anului, axată și pe turismul de sănătate, gastronomic, montan, de pelerinaj, dar și turismul de lux.
Destinația de vacanță, adesea trecută cu vederea. Bijuteria emergentă a turismului din Europa, la „o aruncătură de băț” de România
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
16 apr. 2026, 08:43, Social

Deși există și alte destinații populare din Europa, precum Austria, cunoscută hotelurile de wellness alpine sau Finlanda, cunoscută pentru saunele sale, Bulgaria, țara din Balcani, se conturează ca un nou centru european de sănătate și relaxare, potrivit Euronews. 

Cu peste 700 de izvoare minerale renumite pentru proprietățile lor curative, Bulgaria atrage un număr tot mai mare de turiști, atrași de oferta sa tot mai bogată în materie de turism balnear și de wellness.

„Este o tendință încurajatoare faptul că, în ultimii ani, dorința de a veni în Bulgaria pentru turism balnear a crescut cu 15%”, a declarat Irena Georgieva, ministrul interimar al Turismului din Bulgaria.

„În prezent, întrebarea referitoare la tipul de destinație pe care îl reprezintă Bulgaria nu ar trebui formulată ca «este Bulgaria o destinație ieftină?», ci mai degrabă «merită să vizitați Bulgaria?», și cred că tot mai mulți turiști europeni răspund afirmativ la această întrebare”, a continuat ministra interimară.

Orașul Velingrad, situat la 130 de kilometri de Sofia, este renumit drept capitala balneară a Balcanilor, potrivit Bulgaria Travel. Ascuns în Munții Rodopi, unde, potrivit legendei, s-a născut miticul cântăreț Orfeu, Velingrad este cunoscut pentru apele sale bogate în minerale, despre care se crede că au efecte benefice pentru persoanele care suferă de hipertensiune, afecțiuni respiratorii și gastrointestinale.

Între timp, în sud-vest, diverse hoteluri din Sandanski, precum Medite Spa Resort & Villas și Park Hotel Pirin, oferă servicii relaxante de spa și wellness.

La o aruncătură de băț de granițele cu Macedonia de Nord și Grecia, orășelul Sandanski găzduiește aproximativ 80 de izvoare minerale cu temperaturi cuprinse între 42 °C și 81 °C.

Influențat de climatul mediteraneean, orașul este cunoscut pentru apele sale despre care se crede că sunt benefice pentru afecțiunile sistemului musculo-scheletic și nervos, precum și pentru artro-reumatism.

Bulgaria atrage noi vizitatori

Ministrul interimar al turismului Bulgaria a declarat că vizitatorii proveniți de pe piețe noi sunt, de asemenea, din ce în ce mai atrași de țară datorită ofertei culturale din această țară.

În acest an, până în prezent, au fost eliberate nu mai puțin de 12.000 de permise pentru lucrătorii din sectorul turistic bulgar, comparativ cu 24.000 în întreg anul 2025.

Dacă vă gândiți la Bulgaria ca destinație pentru următorul concediu, programul de evenimente pentru restul anului include Festivalul anual al Trandafirului, Festivalul Cireșelor și diverse festivaluri de dans și muzică folclorică.

2026, Anul Turismului Cultural

Potrivit presei de stat din această țară, Ministerul bulgar al Turismului a numit 2026 „Anul Turismului Cultural”.

Măsura se înscrie în cadrul eforturilor de încurajare a călătoriilor pe tot parcursul anului, de valorificare a potențialului turistic local și de aliniere la tendințele globale care favorizează experiențele autentice.

Printre prioritățile cheie se vor număra turismul de sănătate, gastronomic, montan, de pelerinaj, dar și turismul de lux.

Aproape o treime din țară este acoperită de munți, invitând vizitatorii să schieze în timpul iernii, sezonul de schi durând aproximativ 130 de zile pe an în stațiunile de altitudine medie-mare și alpine, sau să facă drumeții în timpul verii.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024. Ce spune actuala președintă: „A fost cea mai dură intervenție a CCR”
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
Libertatea
Care este cel mai nesănătos salam din comerț, potivit dr. Mihaela Bilic: „Este un amestec de grăsime și zgârciuri”
CSID
Cum arată și cât costă cortul pe roți. O combinație între cort gonflabil și remorcă
Promotor