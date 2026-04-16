Destinația de vacanță, adesea trecută cu vederea. Bijuteria emergentă a turismului din Europa, la „o aruncătură de băț” de România

Deși există și alte destinații populare din Europa, precum Austria, cunoscută hotelurile de wellness alpine sau Finlanda, cunoscută pentru saunele sale, Bulgaria, țara din Balcani, se conturează ca un nou centru european de sănătate și relaxare, potrivit Euronews.

Cu peste 700 de izvoare minerale renumite pentru proprietățile lor curative, Bulgaria atrage un număr tot mai mare de turiști, atrași de oferta sa tot mai bogată în materie de turism balnear și de wellness.

„Este o tendință încurajatoare faptul că, în ultimii ani, dorința de a veni în Bulgaria pentru turism balnear a crescut cu 15%”, a declarat Irena Georgieva, ministrul interimar al Turismului din Bulgaria.

„În prezent, întrebarea referitoare la tipul de destinație pe care îl reprezintă Bulgaria nu ar trebui formulată ca «este Bulgaria o destinație ieftină?», ci mai degrabă «merită să vizitați Bulgaria?», și cred că tot mai mulți turiști europeni răspund afirmativ la această întrebare”, a continuat ministra interimară.

Orașul Velingrad, situat la 130 de kilometri de Sofia, este renumit drept capitala balneară a Balcanilor, potrivit Bulgaria Travel. Ascuns în Munții Rodopi, unde, potrivit legendei, s-a născut miticul cântăreț Orfeu, Velingrad este cunoscut pentru apele sale bogate în minerale, despre care se crede că au efecte benefice pentru persoanele care suferă de hipertensiune, afecțiuni respiratorii și gastrointestinale.

Între timp, în sud-vest, diverse hoteluri din Sandanski, precum Medite Spa Resort & Villas și Park Hotel Pirin, oferă servicii relaxante de spa și wellness.

La o aruncătură de băț de granițele cu Macedonia de Nord și Grecia, orășelul Sandanski găzduiește aproximativ 80 de izvoare minerale cu temperaturi cuprinse între 42 °C și 81 °C.

Influențat de climatul mediteraneean, orașul este cunoscut pentru apele sale despre care se crede că sunt benefice pentru afecțiunile sistemului musculo-scheletic și nervos, precum și pentru artro-reumatism.

Bulgaria atrage noi vizitatori

Ministrul interimar al turismului Bulgaria a declarat că vizitatorii proveniți de pe piețe noi sunt, de asemenea, din ce în ce mai atrași de țară datorită ofertei culturale din această țară.

În acest an, până în prezent, au fost eliberate nu mai puțin de 12.000 de permise pentru lucrătorii din sectorul turistic bulgar, comparativ cu 24.000 în întreg anul 2025.

Dacă vă gândiți la Bulgaria ca destinație pentru următorul concediu, programul de evenimente pentru restul anului include Festivalul anual al Trandafirului, Festivalul Cireșelor și diverse festivaluri de dans și muzică folclorică.

2026, Anul Turismului Cultural

Potrivit presei de stat din această țară, Ministerul bulgar al Turismului a numit 2026 „Anul Turismului Cultural”.

Măsura se înscrie în cadrul eforturilor de încurajare a călătoriilor pe tot parcursul anului, de valorificare a potențialului turistic local și de aliniere la tendințele globale care favorizează experiențele autentice.

Printre prioritățile cheie se vor număra turismul de sănătate, gastronomic, montan, de pelerinaj, dar și turismul de lux.

Aproape o treime din țară este acoperită de munți, invitând vizitatorii să schieze în timpul iernii, sezonul de schi durând aproximativ 130 de zile pe an în stațiunile de altitudine medie-mare și alpine, sau să facă drumeții în timpul verii.