Prima pagină » Știri externe » Dineu la nivel înalt: Șefii giganților tehnologici americani au fost invitați de Trump la Casa Albă

Dineu la nivel înalt: Șefii giganților tehnologici americani au fost invitați de Trump la Casa Albă

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tim Cook și Sam Altman, care l-au susținut în totalitate sau aproape în totalitate pe Donald Trump, l-au lăudat pe președintele american joi, în timpul unei cine oferite la Casa Albă, potrivit Le Figaro.
Dineu la nivel înalt: Șefii giganților tehnologici americani au fost invitați de Trump la Casa Albă
Sursa foto: captură video
Laurentiu Marinov
05 sept. 2025, 09:39, Știri externe

„Nu este o performanță ușoară să reunim un astfel de grup ”, a început Mark Zuckerberg, directorul Meta, așezat în dreapta lui Donald Trump.

În jurul lor se aflau șefii celor mai mari companii din sector: Sam Altman (OpenAI), Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple) și Sundar Pichai (Google/Alphabet), dintre care unii se adunaseră deja în ianuarie pentru ceremonia de inaugurare a republicanului în vârstă de 79 de ani.

Absent a fost multimiliardarul Elon Musk, un fost aliat al președintelui american cu care acesta a avut o ceartă spectaculoasă. „Am fost invitat, dar din păcate nu am putut participa”, a declarat șeful Tesla și SpaceX pe rețeaua sa de socializare, X, adăugând că a trimis pe cineva să-l reprezinte.