Dineu la nivel înalt: Șefii giganților tehnologici americani au fost invitați de Trump la Casa Albă

„Nu este o performanță ușoară să reunim un astfel de grup ”, a început Mark Zuckerberg, directorul Meta, așezat în dreapta lui Donald Trump.

În jurul lor se aflau șefii celor mai mari companii din sector: Sam Altman (OpenAI), Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple) și Sundar Pichai (Google/Alphabet), dintre care unii se adunaseră deja în ianuarie pentru ceremonia de inaugurare a republicanului în vârstă de 79 de ani.

Absent a fost multimiliardarul Elon Musk, un fost aliat al președintelui american cu care acesta a avut o ceartă spectaculoasă. „Am fost invitat, dar din păcate nu am putut participa”, a declarat șeful Tesla și SpaceX pe rețeaua sa de socializare, X, adăugând că a trimis pe cineva să-l reprezinte.